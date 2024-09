सूर्यकुमार यादव के कैच की नकल करने चला था यह पाकिस्तानी गेंदबाज, बुरी तरह हुआ ट्रोल

सूर्यकुमार के उस कैच के बाद कई क्रिकेटरों ने उसे दोहराने की कोशिश की लेकिन हालही में एक पकिस्तानी गेंदबाज ने जब वैसा करना चाहा तो उसका खूब मजाक बना।

हाल ही की एक घटना में, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर सईम अयूब (Saim Ayub) ने सूर्यकुमार के कैच को कॉपी करने की कोशिश की, और अजीब बात तो यह है कि गेंद उनके हाथ में आने के बाद भी उन्होंने यह प्रयास किया जो बेकार गया।

यह घटना फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में पैंथर्स (Panthers) और डॉल्फ़िन (Dolphins) के बीच चैंपियंस कप 2024 (Champions Cup 2024) मैच के दौरान हुई।

डॉल्फिन्स पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में जब मुहम्मद अखलाक ने उसामा मीर की गेंद पर ऊंचा शॉट लगाया, लॉन्ग ऑफ पर तैनात अयूब ने गेंद को सफलतापूर्वक पकड़ लिया, लेकिन सूर्यकुमार की नकल करने की कोशिश में उन्होंने बॉल को सीमा रेखा से बाहर फेंक दिया, जिससे बल्लेबाज को 6 रन मिले।

अयूब की मिसफील्डिंग और कैच लेने की नाकाम कोशिश के कारण वे सोशल मीडिया पर ट्रॉल्लिंग का शिकार बने और उनका सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना।

Upgraded version of Saeed Ajmal's catch. I think he is trained by great kamran akmal.

He threw the ball outside the boundary

The funny thing is , had he dropped it, it would have been just 4. Now it's 6!