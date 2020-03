को लेकर हर तरफ दहशत का माहौल है। खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है। खेल के बड़े-बड़े आयोजन रद्द हो गए हैं। कोरोना को लेकर अफवाहें भी फैल रही हैं। ऐसी एक अफवाह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने इंग्लैंड के क्रिकेटर को लेकर फैलाई थी।

रमीज रजा ने एक बयान में कहा कि पीएसएल में कराची किंग्स की ओर से खेल रहे को कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण थे और इस कारण से ही पीएसएल को रद्द करना पड़ा। अब हेल्स ने अपनी हेल्थ को लेकर एक बयान ट्विटर के जरिए सबसे शेयर किया है। हालांकि हेल्स ने इस बात से इंकार किया।

हेल्स ने एक लेटर ट्वीट करते हुए लिखा कि 'मेरी स्थिति पर अपडेट, सभी लोग सुरक्षित रहें।' इस लेटर में लिखा है- इस समय क्रिकेट वर्ल्ड और सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैली हुई है, उसे देखते हुए मुझे लगा कि मुझे अपनी स्थिति पर एक्सप्लनेशन देनी चाहिए। बाकी सभी विदेशी खिलाड़ियों की तरह मैंने भी पीएसएल बीच में इसलिए छोड़ दिया था, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण महामारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही थी।

An update on my situation, stay safe everyone pic.twitter.com/8mDPOBGmI8

मुझे लगा कि इस समय मेरे लिए परिवार के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, न कि घर से हजार मील दूर किसी अन्य जगह पर बंद हो जाना। मैं शनिवार की सुबह युनाइटेड किंगडम पहुंचा और बिलकुल फिट महसूस कर रहा था, मुझे कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं थे।

जब मैं रविवार सुबह उठा तो मुझे बुखार लगा, सरकार के निर्देश के मुताबिक मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं। मुझे कुछ कफ भी हुआ है। इस समय टेस्ट संभव नहीं है, मुझे 1-2 दिन में हेल्थ स्टेटस पता चल जाएगा।

— (@AlexHales1) March 17, 2020