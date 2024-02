IND vs ENG 3rd Test : इस वजह से इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने बांधी काली पट्टी

Bajrang Punia urges UWW to reimpose suspension on WFI : ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) ने गुरुवार को कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था यूनाईटेड वर्ल्ड रेस्लिंग (United World Wrestling UWW) से भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation of India WFI) को फिर से निलंबित करने की अपील करते हुए कहा कि संजय सिंह (Sanjay Singh) की अगुआई वाली संस्था को बहाल करने से पहलवान ‘खतरे और उत्पीड़न’ के दायरे में आ गए हैं।