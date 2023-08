INDvsIRE : तीसरे मैच में बैंच स्ट्रैंथ आजमाएगी टीम इंडिया, आयरलैंड की नजरें उलटफेर पर

पहला एशिया कप 1984 में Sharjah, UAE में श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत के बीच खेला गया था और Team India विजेता रही थी। पहली बार भारत ने सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) की कप्तानी में यह कप जीता था और तबसे अब तक भारत 7 बार यह कप जीत चूका है। (Team India has won the Asia Cup Seven Times)