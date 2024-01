बिना 1 टॉस जीते ऐसे भारत ने 1-0 से दक्षिण अफ्रीका दौरा जीता

SA won the toss in 2nd T20I.

SA won the toss in 3rd T20I.

SA won the toss in 1st ODI.

SA won the toss in 2nd ODI.

SA won the toss in 3rd ODI.

SA won the toss in 1st Test.

SA won the toss in 2nd Test



Toss South Africa #INDvsSA