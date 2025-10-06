सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India cricketers to feature first time in Lanka Premiere League
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (17:03 IST)

पहली बार लंका प्रीमियर लीग का हिस्सा बनेंगे भारतीय क्रिकेटर्स

Lanka Premiere League
लंका प्रीमियर लीग (LPL) के आयोजकों ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय क्रिकेटर पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे जिसका छठा सत्र एक दिसंबर से शुरू होगा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘पहली बार भारतीय क्रिकेटरों के इस टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद है। उनके नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी जिससे पूरे क्षेत्र के प्रशंसकों में उत्साह का एक नया स्तर जुड़ जाएगा।’’

लंका प्रीमियर लीग का छठा संस्करण 27 नवंबर से 23 दिसंबर, 2025 तक चलेगा, जो टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे प्रतिस्पर्धी सीजन होगा।

27 दिनों तक लगातार क्रिकेट खेलने वाली यह लीग पांचों फ्रेंचाइजियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को और तेज करेगी और साथ ही खिलाड़ियों को टी20 एक्शन का बेहतर अनुभव भी प्रदान करेगी। इस साल का संस्करण 2026 क्रिकेट विश्व कप से पहले भी एक महत्वपूर्ण तैयारी होगी, जिससे यह लीग की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक बन जाएगा।

इस संस्करण में कुल 24 मैच होंगे, जिनमें 20 लीग मैच और 4 नॉकआउट मैच शामिल हैं, जो तीन प्रमुख स्थानों - आर. प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो; पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी; और रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दांबुला में खेले जाएंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com