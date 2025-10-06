सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  Muneeba Ali runout fumes Fatima Sana as skipper seeks clarifcation from thrid umpire
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (12:36 IST)

मुनीबा के रनआउट पर हुआ विवाद, तीसरे अंपायर से भिड़ी पाक कप्तान (Video)

India
ICC Women ODI World Cup में कोलंबो में भारतीय टीम द्वारा 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने जब पहला विकेट गंवाया तो वहां से ही विवाद शुरु हो गया। दरअसल 4 ओवर में सिर्फ 6 रन बना चुके पाक सलामी बल्लेबाज के पैड पर टकराई गेंद पहली स्लिप्स में खड़ी दीप्ति शर्मा के हाथ में गई। अंपायर ने पगबाधा करार नहीं दिया और ना ही मुनीबा अली ने रन लेने की कोशिश की। उनका बल्ला क्रीज में ही था लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला उठाया तो गेंद स्टंप्स पर लग चुकी थी।

जब यह निर्णय तीसरे अंपायर के पास गया तो इसे आउट करार दिया गया। लेकिन पाक कप्तान फातिमा मुनीबा के मैदान छोड़ने पर ही सीमारेखा पर तीसरे अंपायर  से बहस करने लग गई कि यह आउट क्यों दिया गया जबकि मुसीब रन लेने की कोशिश ही नहीं कर रही थी।अंतत यह निर्णय फातिमा और मुसीबा दोनों को ही मानना पड़ा। वैसे अगर इस गेंद का पगबाधा रिव्यू टीम इंडिया लेती तो भी मुसिबा आउट होती।

पाकिस्तानी टीम शीर्ष क्रम के चरमराने के उबर नहीं सकी और सलामी बल्लेबाज सिदरा अमीन की 81 रन की जुझारू पारी के बावजूद 43 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई।

सिदरा अमीन ने भारतीय क्षेत्ररक्षकों द्वारा दिए गए जीवनदान का फायदा उठाते हुए 106 गेंद में नौ चौके और एक छक्का जड़ित पारी खेली। उनके अलावा सिर्फ नतालिया परवेज (33 रन) और सिदरा नवाज (14 रन) ही दोहरे अंक तक पहुंच सकी।

भारत के लिए क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने तीन तीन विकेट झटके जबकि स्नेह राणा को दो विकेट मिले।पाकिस्तान ने 26 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कभी भी पाकिस्तान की बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार अंतराल पर विकेट झटकना जारी रखा।

क्रांति गौड़ ने सदफ को अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया और आलिया रियाज को अपना दूसरा शिकार बनाया जिससे पाकिस्तान ने 26 रन पर तीन विकेट गंवा दिए।

सिदरा अमीन 40वें ओवर तक एक छोर पर डटी रहीं जिसमें उन्हें थोड़ी देर के लिए नतालिया का साथ मिला। लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे।स्नेह राणा ने 40वें ओवर की अंतिम गेंद पर सिदरा अमीन को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद टीम ने तीन ओवर में अंतिम दो विकेट खो दिए।
