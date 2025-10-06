Asia Cup Final में जगह ना बनाने पर बदला श्रीलंका का कोचिंग पैनल श्रीलंका ने कोचिंग पैनल में फेरबदल किया

श्रीलंका क्रिकेट ने पुरुषों की राष्ट्रीय टीम के लिए कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव करते हुए तहत जूलियन वुड को नया बल्लेबाजी कोच और रेन फर्डिनेंड्स को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है।वुड टीम के साथ एक साल के अनुबंध पर नए बल्लेबाजी कोच के रूप में शामिल होंगे, जबकि फर्डिनेंड्स, विशेषज्ञ स्पिनरों वानिंदु हसरंगा और महेश थीक्षाना के साथ मिलकर नए स्पिन गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाएंगे।यह जोड़ी थिलिना कंदाम्बी और पियाल विजेतुंगे की जगह लेगी। दोनों कोच अनुभवी हैं और उन्होंने श्रीलंकाई टीम को मजबूत बनाने का भरोसा दिया है।श्रीलंका क्रिकट ने विज्ञप्ति में कहा, “वह (वुड) अपने साथ अपार अनुभव लेकर आए हैं, उन्होंने पहले इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी), ग्लूस्टरशायर सीसीसी, हैम्पशायर सीसीसी, मिडलसेक्स सीसीसी और आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स सहित अन्य के साथ काम किया है।”56 वर्षीय फर्डिनेंड्स ने अपने कोचिंग करियर से पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था।विज्ञप्ति के अनुसार, “वाइकाटो विश्वविद्यालय से बायोमैकेनिक्स में पीएचडी प्राप्त फर्डिनेंड्स क्रिकेट प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान के अनुप्रयोग में व्यापक विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने पहले भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के साथ काम किया था, जहां उन्होंने शीर्ष खिलाड़ियों और कोचों के लिए बायोमैकेनिक्स-आधारित कोचिंग कार्यक्रम प्रदान किए थे। कलाई और उंगली की स्पिन दोनों के विशेषज्ञ, रेने ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बायोमैकेनिक्स सलाहकार के रूप में भी काम किया है, जहां उन्होंने प्रमुख गेंदबाजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और चोट-जोखिम का आकलन किया है।”