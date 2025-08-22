INDvsPAK मैच को मिली मंजूरी तो Boycott Asia Cup ट्रैंड ने पकड़ी आग

सरकार ने अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने वाले पुरुष एशिया कप और अक्टूबर में होने वाले महिला एकदिवसीय विश्वकप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वालों मैचों की हरी झंडी दे दी है।सरकार ने कहा है कि भारत द्विपक्षीय मुकाबलों के लिए पाकिस्तान की मेजबानी या दौरा नहीं करेगा, लेकिन उसके एथलीट और टीमें उन बहु-राष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा ले सकते हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसी के साथ सितंबर में होने वाले पुरुष एशिया कप और अक्टूबर में होने वाले महिला एकदिवसीय विश्व कप में उनके आगामी मुकाबलों का रास्ता साफ हो गया।
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एक बयान में ये दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें दोनों दक्षिण एशियाई देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के समय पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों पर भारत सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है। इस बयान में यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीय एथलीट पाकिस्तान द्वारा आयोजित बहुपक्षीय आयोजनों में हिस्सा ले सकते हैं।
यह बयान संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप के निर्धारित समय से तीन सप्ताह से भी कम समय पहले आया है। इस टूर्नामेंट में एक ही ग्रुप में शामिल भारत और पाकिस्तान कम से कम एक बार (14 सितंबर को दुबई में) और संभवतः तीन बार आमने-सामने होंगे। अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पार तनाव के बाद से यह भारत का पाकिस्तान के खिलाफ पहला क्रिकेट मैच होगा।
इस माहौल में, भारत से पाकिस्तान के साथ सभी खेल संपर्कों का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दौरान, जो सेवानिवृत्त खिलाड़ियों का एक टूर्नामेंट था में दोनों देशों की टीमों के बीच मैचों को रद्द कर दिया गया था, जिसमें भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपना सेमीफाइनल मैच छोड़ना पड़ा था।
भारत सरकार द्वारा अपना रुख स्पष्ट करने के साथ, भारतीय टीम को अब एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी मूल रूप से भारत को करनी थी, लेकिन जुलाई में इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है, “जहां तक एक दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों का सवाल है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी। न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे।”
मंत्रालय ने कहा, “भारत या विदेश में, अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों के संबंध में, हम अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं की कार्यप्रणाली और अपने खिलाड़ियों के हितों से निर्देशित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक विश्वसनीय स्थल के रूप में भारत के उभरने को भी ध्यान में रखना है। भारतीय टीमें और व्यक्तिगत खिलाड़ी उन अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें या खिलाड़ी भी शामिल होंगे। इसी प्रकार, पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत द्वारा आयोजित ऐसे बहुपक्षीय आयोजनों में भाग ले सकेंगे।
बयान के अनुसार, “भारत को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाने के लिए, खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, तकनीकी कर्मियों और अंतरराष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यकाल की अवधि के लिए प्राथमिकता के आधार पर बहु-प्रवेश वीजा प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के अधीन होगा। इससे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार देश में और देश के भीतर उनकी सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी। स्थापित परंपरा के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय खेल शासी निकायों के प्रमुखों को भारत की यात्रा के दौरान उचित प्रोटोकॉल और शिष्टाचार प्रदान किया जाएगा।”
दोनों देश 2012 के बाद से किसी भी प्रारूप में द्विपक्षीय श्रृंखला में नहीं भिड़े हैं, लेकिन एकदिवसीय और टी-20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में वे कई बार आमने-सामने हुए हैं।पाकिस्तान ने 2016 में टी20 विश्व कप और 2023 में एकदिवसीय विश्व कप के लिए भारत का दौरा किया। भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। उनके सेमीफाइनल और फाइनल सहित सभी मैच दुबई में खेले गए थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 2024-27 चक्र में शेष सभी आईसीसी आयोजनों के लिए इस हाइब्रिड मॉडल पर सहमति व्यक्त की है।(एजेंसी)