इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान को हराकर जीता लीजेंड्स विश्व चैंपियनशिप का खिताब

Ravichandran Ashwin I Have the Streets: A Kutti Cricket Story : आर अश्विन की आत्मकथा ‘आई हैव द स्ट्रीट्स -ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी’ (I Have the Streets: A Kutti Cricket Story) में पढ़ने के लिए कुछ मजेदार किस्से मौजूद हैं जिसमें नाराज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का एस श्रीसंत (S Sreesanth) को मैच के बीच में स्वदेश भेजने के फैसले के वाकये से लेकर किशोरावस्था में ‘मांकडिंग’ डेब्यू (Mankading) और डब्ल्यू वी रमन (W.V. Raman) का उन्हें मारक ऑफ स्पिनर बनाने का प्रयास करने की बातें शामिल हैं।