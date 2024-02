Warner ruled out of final T20I, expected to be fit for start of IPL AUS vs NZ 3rd T20 : ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर मांसपेशियों में खिंचाव के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में नहीं खेल पाएंगे लेकिन उनके अगले महीने शुरू होने वाले Indian Premier League (IPL) तक फिट होने की संभावना है।