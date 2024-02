जड़ेजा ने 353 पर समेटी इंग्लैंड की पारी, शतकवीर जो रूट रहे नाबाद

Shreyas Iyer, Ishan Kishan To Lose BCCI Central Contracts for not participating In Ranji Trophy Hindi News : आज कल कुछ खिलाडी, अपने घरेलू क्रिकेट से हटकर T20 League पर ज्यादा फोकस करते हैं, और यह चीज़ क्रिकेट बोर्ड को साफ़ तरीके से दिखाई देती है। इसके चलते कई जगह जो पारंपरिक क्रिकेट खेलने का तरीका है उस पर खिलाडियों को बोर्ड ने ध्यान देने को कहा है।