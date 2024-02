IND vs ENG 3rd Test LIVE : संभावित टीम, समय, रिकॉर्ड, पिच का मिजाज, जानें इस मैच से जुड़ी हर अपडेट

Shamar Joseph ICC Player Of The Month January Hindi News : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मंगलवार को जनवरी महीने के लिए Player Of The Month अवार्ड घोषित किया। वेस्टइंडीज के युवा खिलाड़ी शमार जोसेफ ने साल के पहले महीने का खिताब अपने नाम किया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अपने पहले महीने में जोसेफ ने जोश हेज़लवुड (Josh Hazlewood) और ओली पोप (Ollie Pope) जैसे अनुभवी क्रिकेटरों को पछाड़ यह अवार्ड प्राप्त किया है।