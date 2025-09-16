मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
  4. ICC rejects PCB demand to remove match referee Andy Pycroft from Asia Cup
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (12:43 IST)

आईसीसी ने पाकिस्तान को दिया झटका, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग खारिज

India vs Pakistan Asia Cup 2025
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को मौजूदा एशिया कप के अधिकारियों के पैनल से मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की मांग को खारिज कर दिया। पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत दर्ज कराई थी कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को एशिया कप मैच में टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था।


 
आईसीसी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘कल देर रात आईसीसी ने पीसीबी को जवाब भेजा था कि पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है।’’ जिंबाब्वे के 69 वर्षीय पाइक्रॉफ्ट बुधवार को यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के ग्रुप चरण के अंतिम मैच में रैफरी होंगे।
 
पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नावेद चीमा ने भी एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पाइक्रॉफ्ट के जोर देने पर ही रविवार को दोनों कप्तानों के बीच टीम की जानकारी का आदान-प्रदान नहीं किया गया जैसा कि आमतौर पर होता है।  (भाषा) 

