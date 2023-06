'हमने तुम्हें रोते हुए देखा', इंग्लैंड फैंस ने एशेज में नारा लगाकर चिढ़ाया स्मिथ को (Video)

Steve Smith heads over to the Hollies for the first time this series….#Ashes pic.twitter.com/Hs1cRB56Lb — England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) June 19, 2023

Australia और England के बीच पांच मैचों की Ashes टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इन दोनों टीमों के बीच यह भिंड़ंत बड़ी ही पुरानी और मजेदार होती है। इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी खेल के उपलक्ष्य में एक दूसरे पर कोई रहम नहीं दिखाते। वे मैदान पर एक दूसरे की खूब स्लेजिंग करते हैं लेकिन कभी कभी यह वहां बैठे दर्शकों में भी देखने मिलता है ख़ास कर इंग्लैंड के समर्थकों से जब मैच इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड रहा हो।इंग्लैंड के समर्थक बड़े ही तादाद में मैच देखने आते हैं और इस दौरान मैच का हर एक तरीके से लुफ्त उठाते हैं लेकिन कभी-कभी इस दौरान समर्थक ऐसे भी शब्दों का चयन करते हैं जो खेल के लिहाजे से सीमा पार कर देते हैं।इस ऐसा ही वाक्या Ashes के पहले मैच में देखने को मिला जहाँ इंग्लैंड Edgbaston Stadium में अपनी दूसरी पारी खेल रही थी और ऑस्ट्रेलिया के Vice-Captain Steve Smith बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, इस दौरान इंग्लैंड के समर्थक (Barmy Army) को स्मिथ को “Steve we saw you cry on the telly” (स्टीव हमने आपको टीवी पर रोते देखा) गाते हुए चिढ़ाते हुए सुना गया था। वे समर्थक उन्हें Sandpaper Gate Incident के बाद आयोजित पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद दिल रहे थे जहां वह पत्रकारों के सामने रो पड़े थे।2018 ऑस्ट्रेलियाई गेंद से छेड़छाड़ कांड (ball-tampering scandal), जिसे सैंडपेपरगेट कांड (Sandpapergate scandal) के रूप में भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय क्रिकेट टीम द्वारा किया गया एक क्रिकेट धोखाधड़ी कांड था। Edgbaston में पहले मैच के दौरान England Fans, Steve Smith को 5 साल पहले 2018 में हुई उस घटना की याद दिला रहे थे जब स्टीव स्मिथ के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही थी और कैमरन बैनक्रॉफ्ट (Cameron Bancroft) गेंद पर सैंडपेपर (Sandpaper) का एक टुकड़ा रगड़ते हुए कैमरे में कैद हुए थे।बाद में, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और बैनक्रॉफ्ट ने स्वीकार किया कि यह पूर्व-निर्धारित था और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन तीनों ने अपराध स्वीकार कर माफ़ी मांगने के लिए प्रेस को संबोधित किया था जहाँ स्टीव स्मिथ और वार्नर पत्रकारों से बात करते हुए रो पड़े थे।