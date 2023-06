The Ashes का इतिहास और जली हुई Cricket Bail के पीछे की प्रेम कहानी

History of Ashes : Australia और England के बीच 'एशेज' (Ashes) कही जाने वाली मशहूर प्रतिद्वंद्विता शुरू होने जा रही है और दोनों देशौं के बीच यह सीरीज बेहद रोमांचक होने वाली है। Ashes दो देशों के बीच खेली जाने वाली वह टेस्ट मैच श्रृंखला है जिसे लेकर दोनों देशो के खिलाड़ी और उनके समर्थक बहुत उत्साहित और भावुक रहते हैं। दोनों देशों के बीच यह प्रतिद्वंदिता सालों पुरानी है।इस लेख में आप 'Ashes' के इतिहास (History of Ashes) और उसकी उत्पत्ति (Origin of Ashes) के बारे में जान पाएंगे। इसके साथ आप एशेज के बारे में कुछ हैरतअंगेज और रोमांचक तथ्य (Interesting Ashes Facts) भी जानेंगे।ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला मैच 1877 में मेलबोर्न में खेला गया था लेकिन इस Ashes की कहानी की शुरुआत 28 अगस्त,1882 को हुई जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का दौरा किया था और इंग्लैंड के प्रसिद्द 'Kennington Oval' स्टेडियम में एक टेस्ट मैच खेला जिसमे उन्होंने इंग्लैंड को बेहद करीब से हरा दिया था। यह एक लौ स्कोरिंग मैच था (इंग्लैंड :101,77 और ऑस्ट्रेलिया : 63,122)इंग्लैंड की धरती पर ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद, 'द स्पोर्टिंग टाइम्स' (The Sporting Times) नामक एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक व्यंग्यपूर्ण मृत्युलेख (Satirical Obituary) प्रकाशित किया। यह लेख, पत्रकार रेजिनाल्ड शर्ली ब्रुक (Reginald Shirley Brooks) द्वारा प्रकाशित किया गया था और शब्द थे :यह 'Ashes' शब्द की उत्पत्ति थी। इस अपमानजनक जीत के बाद इंग्लैंड टीम के कप्तान Ivo Bligh ने कहा कि वह इस हार का बदला लेंगे और उस राख (Ashes) को इंग्लैंड वापस लेकर आएँगे। 3 सप्ताह की हार के बाद, इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई और 3 मैचों की श्रृंखला 1-2 से जीतकर 'Ashes' वापस लाइ।कुछ सप्ताह बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और क्रिसमस की शाम मेलबोर्न के पास में एक "सामाजिक" मैच के बाद फ्लोरेंस मर्फी, जो रूपर्टवुड की मालकिन लेडी जेनेट क्लार्क की साथी और मेलबोर्न महिला समूह की एक सदस्य थी, ने Ivo Bligh को लाल और सुनहरे मखमली बैग से ढका एक छोटा टेराकोटा कलश तोहफे में दिया। इसी के साथ Ivo Bligh और Florence Murphy के प्यार की शुरुआत भी हुई थी। इवो ने फ्लोरेंस को शादी के लिए प्रस्तावित किया और उन्होंने 1884 में शादी की और इंग्लैंड में रहने लगे। Ivo Bligh की मृत्यु के बाद, फ्लोरेंस ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब (MCC) को कलश (Urn) देने का फैसला किया और तब से वह प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's Cricket Ground) में मेलबर्न क्रिकेट क्लब (MCC Museum) संग्रहालय में है।ऐसा कहा जाता है कि कलश (Urn), ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई सीरीज के तीसरे मैच में जली हुई क्रिकेट बेल (Bail) की राख से भरा था जहां इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और राख को वापस पा लिया था (Regained The Ashes)। इसे 'ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की राख' भी कहा जाता है। हालाँकि, फ्लोरेंस द्वारा इवो को दिया गया मूल कलश कभी भी एशेज श्रृंखला की आधिकारिक ट्रॉफी नहीं रहा है, इसकी प्रतिकृति, खेल के विजयी पक्ष को दी जाती है।1929 से, मूल 'Ashes' कलश (Urn) ने केवल तीन ही बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है; 1988 में द्विशताब्दी टेस्ट मैच (Bicentenary Test Match) के लिए, और 2006-07 में एमसीसी द्वारा आयोजित पर्यटन प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में और 2019 में तीन महीने के लिए 'वेलवेट आयरन प्रदर्शनी' के लिए। मेलबोर्न में तीन महीने के प्रवास के दौरान 100,000 दर्शकों ने इस Urn को देखा-तब से अब तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 72 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 34 और इंग्लैंड ने अब तक 32 जीत दर्ज की हैं। 6 सीरीज ड्रॉ रहीं।-उनके बीच 356 मैच खेले गए हैं जिनमें से 150 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 110 इंग्लैंड ने जीते हैं। कुल 96 मैच ड्रा रहे।- 2015 के बाद से, इंग्लैंड ने एशेज श्रृंखला नहीं जीती है।-शतकों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 264 और इंग्लैंड ने 212 शतक बनाए हैं।-ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन: Sir Don Bradman (5028)-इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन : Sir Jack Hobbs (3636)-ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार इंग्लैंड का वाइटवॉश किया; 1920-21, 2006-07, 2013-14 लेकिन इंग्लैंड कभी ऑस्ट्रेलिया का सफाया नहीं कर पाया।उनके लिए1978-1979 में सबसे नज़दीकी सीरीज 5-1 रही है और गौरतलब है कि यह तब था जब विश्व श्रृंखला क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण अधिकांश सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टूर्नामेंट से अनुपस्थित थे।-सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच Steve Smith को मिला - 6 बारडॉन ब्रैडमैन : 5026 (63 पारी)जैक हॉब्स : 3636 (71 पारी)एलन बॉर्डर : 3222 (73 पारी)स्टीव वॉ : 3173 (72 पारी)स्टीव स्मिथ : 3044 (56 पारी)स्टीव स्मिथ: 3044जो रूट: 2016डेविड वार्नर: 1888बेन स्टोक्स : 1157जॉनी बेयरस्टो 1084शेन वॉर्न : 195 (72 पारियां)ग्लेन मैकग्राथ : 157 (60 पारियां)ह्यूग ट्रंबल : 141 (55 पारियां)स्टुअर्ट ब्रॉड : 131 (64 पारियां)