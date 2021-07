हाइट के चलते ग्रेग चैपल ने दीपक चाहर को कर दिया था 'Reject', पूर्व भारतीय दिग्गज ने किया बड़ा खुलासा

‘‘दीपक चाहर के कद के कारण ग्रेग चैपल ने उन्हें आरसीए में खारिज करके दूसरा काम तलाशने को कहा था। उसने अपने दम पर मैच जिताया जबकि मूल रूप से वह बल्लेबाज नहीं है। कहने का मतलब यह है कि खुद पर भरोसा रखो और विदेशी कोचों को ज्यादा गंभीरता से मत लो।’’

Was rejected by at RCA for his height and told to look at a different occupation.

And he single handedly won a match with not even his primary skills.

Moral of the story- Believe in yourself and don't take overseas coaches too seriously. pic.twitter.com/cByzg9uorj