रोहित की अगुवाई में T-20 विश्वकप की टीम हुई घोषित, यह 4 खिलाड़ी हुए स्टैंड बाए

चयनकर्ताओं ने ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों को बतौर विकेटकीपर टीम में शामिल किया है। युज़वेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया में भारत के दो स्पिन गेंदबाज होंगे।मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चाहर को अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन टी20 विश्व कप के लिये टीम में जगह नहीं बना सके।



चयनकर्ता समिति ने विश्व कप के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में होने वाली टी20 अंतरराष्ट्रीय शृंखलाओं के लिये भी टीम की घोषणा की है।शमी और चाहर ने दोनों घरेलू शृंखलाओं की 15 सदस्यीय स्क्वाड में जगह बनायी है।हार्दिक पांड्या और अर्शदीप को ऑस्ट्रेलियाई शृंखला से आराम दिया गया है, जबकि भुवनेश्वर कुमार को दक्षिण अफ्रीका शृंखला से बाहर रखा गया है।



बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि हार्दिक, अर्शदीप और भुवनेश्वर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखलाओं के दौरान 'कंडीशनिंग से संबंधित कार्यों' के लिये राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) जाएंगे। (वार्ता)

One title

One goal

Our squad #TeamIndia | #T20WorldCup pic.twitter.com/Dw9fWinHYQ