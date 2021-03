PSL को IPL से बेहतर बताया तो स्टेन पर भारतीय फैंस का फूटा गुस्सा

दक्षिण अफ्रीकी को जितना प्रेम और सम्मान भारतीय दर्शकों से मिला है उतना शायद ही किसी गेंदबाज को मिला हो। लेकिन डेल स्टेन के हालिया दिए गए बयान से भारतीय दर्शक उनसे खिन्न हैं। डेल स्टेन ने इं (आईपीएल) में क्रिकेट को कम तव्वजों देने का दावा करते हुए कहा कि इस आकर्षक टी20 टूर्नामेंट में पैसे को खेल से ज्यादा महत्व दिया जाता है।

पिछले सत्र में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का हिस्सा रहे स्टेन ने आईपीएल में लगातार नहीं खेलने को सही ठहराते हुए कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि जब आप आईपीएल में जाते हैं, तो वहां आपके पास बड़ी टीम होती है और कुछ बड़े खिलाड़ी होते हैं। वहां खिलाड़ियों की कमाई पर ज्यादा ध्यान रहता है ऐसे में कई बार खेल पीछे छूट जाता है।’’

स्टेन ने इस साल जनवरी में कहा था कि वह आईपीएल 2021 का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन दुनिया की दूसरी लीगों में खेलना जारी रखेंगे।

दक्षिण अफ्रीका के इस गेंदबाज ने आईपीएल के 95 मैचों में 97 विकेट लिये है जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आठ रन देकर तीन विकेट है। पिछले कुछ वर्षों में चोट से परेशानी के कारण वह बीते तीन सत्र में सिर्फ 12 मैच (आईपीएल) खेल सके है।

PSL और SPL को आंका बेहतर

(पीएसएल) में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे इस दिग्गज ने कहा, ‘‘ जब आप पीएसएल या में खेलते है तो वहां क्रिकेट को महत्व दिया जाता है। मैं यहां सिर्फ दो दिनों से हूं और लोग यहां मुझ से मेरे खेल के बारे में पूछ रहे है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ आईपीएल में यह भुला दिया जाता है और मुख्य मुद्दा यह होता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं? यह कड़वा सच है। मैं ऐसी चीजों से दूर रह कर अच्छे क्रिकेट पर ध्यान देना चाहता था।’’



ट्विटर पर भारतीय फैंस का फूटा गुस्सा

भारतीय फैंस स्टेन के इस बयान से बहुत आहत हुे। इतना प्रेम और सम्मान मिलने के बाद उन्हें डेल स्टेन से यह उम्मीद नहीं थी। इसे कई भारतीय क्रिकेट प्रेमी गद्दारी भी करार दे रहे हैं क्योंकि स्टेन ने आईपीएल से सिर्फ पैसा ही नहीं प्यार और सम्मान भी कमाया था जो आज बेतुका बयान देकर गंवा दिया। स्टेन के कथन के बाद कुछ ऐसे ट्वीट्स देखे गए।