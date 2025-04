'The Making of' डॉक्यूमेंट्री में अपने खिलाड़ियों के फर्श से अर्श तक का सफर दिखा रही चेन्नई सुपर किंग्स (Video)

पांच बार आईपीएल जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने ‘The Making Of’ नाम से डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है। इसके तहत हर खिलाड़ी के संघर्ष को वीडियो के जरिए फैंस को प्रसारित किया जाएगा।सीरीज़ का दूसरा एपिसोड श्रीलंकाई गेंदबाज़ मथीशा पथिराना के जीवन यात्रा पर आधारित है। ‘मेकिंग ऑफ’ सीरीज़ टीम के स्टार खिलाड़ियों के जीवन पर गहराई से नज़र डालती है और बचपन से लेकर मैदान पर उनकी मौजूदा सफलता तक के सफ़र को दिखाती है।सीरीज का पहला एपिसोड सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ पर था। सीएसके की एक विज्ञप्ति के अनुसार, दर्शकों को पथिराना के बचपन के दिनों की झलक मिलेगी कि कैसे उन्होंने अपना अनूठा एक्शन विकसित किया और सीएसके और श्रीलंका की राष्ट्रीय टीम तक का उनका सफ़र कैसा रहा।पर्दे के पीछे की विशेष फुटेज, पथिराना, उनके परिवार और बचपन के कोचों के साथ साक्षात्कार के साथ, ‘द मेकिंग ऑफ मथीशा पथिराना’ प्रशंसकों को एक अद्वितीय गेंदबाजी एक्शन वाले व्यक्ति और उनकी सफलता की कहानी के बारे में एक अंतरंग दृश्य प्रदान करता है।आइकॉनिक एमएस धोनी के साथ अपने रिश्ते के बारे में मथीशा पथिराना कहते हैं “ वह मेरे पिता जैसे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे सीएसके में जो समर्थन, मार्गदर्शन और सलाह दी, वह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए, यह मेरे पिता द्वारा मेरे घर में किए गए काम से बहुत मिलता-जुलता है। इसलिए, मैं धोनी को अपना क्रिकेट पिता मानता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी वह वीडियो है जब मैं उनसे पहली बार मिला था। जब मैं माही भाई से मिला था। मैं उनसे मिला और उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने मुझसे कहा, हाय, माली। आप कैसे हैं। तो, यह बहुत अच्छा था। यह मेरे लिए बहुत परिचित है क्योंकि जब हम श्रीलंका में होते हैं, तो माली का मतलब छोटा भाई होता है। इसलिए, उस तरह के दिग्गज ने मुझे माली कहा।”आईपीएल 2025 नीलामी से पहले पथिराना को सीएसके द्वारा रिटेन करने पर सीएसके के एमडी केएस विश्वनाथन ने कहा “ सही कहूं तो हम जानते थे कि हम नीलामी में उस गुणवत्ता का गेंदबाज नहीं पा सकेंगे। और हम यह भी जानते थे कि अगर वह नीलामी में जाता है, तो वह बहुत अधिक कीमत पर जाएगा और हम उसे उस कीमत पर नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए यही एकमात्र निर्णय था जो हम ले सकते थे। और हम खुश थे कि हमने उसे बरकरार रखा।”पथिराना की अनूठी गेंदबाजी शैली पर, उनके बचपन के कोच संपत डी सिल्वा ने कहा कि यह एक स्वाभाविक शैली है। स्वाभाविक शैली को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमने गेंदबाजी शैली बदल दी होती, तो शायद हम आज मथीशा पथिराना की बात नहीं कर रहे होते। इसलिए आज भी, मैं गेंदबाज की स्वाभाविक शैली को नहीं बदलता क्योंकि यह उनके लिए स्वाभाविक है।”