खत्म हुआ इंतजार, BCCI ने 2024-25 के लिए जारी किया शेड्यूल, इन 3 देशों की करेगा मेजबानी

Team India Schedule 2024-2025 : भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अपनी सीनियर पुरुष टीम के 19 सितंबर से 12 फरवरी तक के कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें भारत विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (World Test Championship) के अपने कैलेंडर में पांच घरेलू टेस्ट के बाद आस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सरजमीं पर पांच मैच की सीरीज खेलेगा। (Border-Gavaskar Trophy)

भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई और कानपुर में दो टेस्ट मैच खेलेगी जिसके बाद बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में तीन मैच की टेस्ट श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगी।

इन पांच टेस्ट के अलावा भारत को घरेलू मैदानों पर आठ T20 अंतरराष्ट्रीय और 3 ODI मैच खेलने हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत तीन T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन ODI की पूर्ण श्रृंखला 22 जनवरी से 12 फरवरी तक खेली जाएगी।

बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम वनडे से भारत का घरेलू सत्र भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके बाद टीम चैम्पियंस ट्राफी (Champions Trophy) के लिए रवाना होगी जिसके Hybrid Model में खेले जाने की उम्मीद है क्योंकि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई वाली टीम के पाकिस्तान की यात्रा करने की उम्मीद नहीं है।

भारत का घरेलू अंतरराष्ट्रीय सत्र बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू होगा और दूसरा टेस्ट कानपुर में 27 सितंबर से खेला जाएगा। इसके बाद तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच धर्मशाला (6 अक्टूबर), दिल्ली (9 अक्टूबर) और हैदराबाद (12 अक्टूबर) में होंगे।

न्यूजीलैंड श्रृंखला बेंगलुरु (16 से 20 अक्टूबर) में पहले टेस्ट से शुरू होगी जिसके बाद पुणे (24 से 28 अक्टूबर) और मुंबई (1 से 5 नवंबर) में मैच खेले जायेंगे।

भारतीय टीम आस्ट्रेलिया के सात हफ्ते के मैराथन दौरे पर होगी जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला चेन्नई में 22 जनवरी से शुरू होगी।

श्रृंखला के अन्य मैच कोलकाता (25 जनवरी), राजकोट (28 जनवरी), पुणे (31 जनवरी) और मुंबई (दो फरवरी) में खेले जाएंगे। तीन वनडे छह फरवरी को नागपुर, नौ फरवरी को कटक और 12 फरवरी को अहमदाबाद में होंगे। (भाषा)

कार्यक्रम इस प्रकार है :

बांग्लादेश के खिलाफ :

पहला टेस्ट: चेन्नई (19-23 सितंबर)

दूसरा टेस्ट: कानपुर (27 सितंबर- एक अक्टूबर)

पहला टी20: धर्मशाला (6 अक्टूबर)

दूसरा टी20: दिल्ली (9 अक्टूबर)

तीसरा टी20: हैदराबाद (12 अक्टूबर)

न्यूजीलैंड के खिलाफ :

पहला टेस्ट: बेंगलुरु (16-20 अक्टूबर)

दूसरा टेस्ट: पुणे (24-28 अक्टूबर)

तीसरा टेस्ट: मुंबई (1-5 नवंबर)

इंग्लैंड के खिलाफ :

पहला टी20: चेन्नई (22 जनवरी)

दूसरा टी20: कोलकाता (25 जनवरी)

तीसरा टी20: राजकोट (28 जनवरी)

चौथा टी20: पुणे (31 जनवरी)

पांचवां टी20: मुंबई (2 फ़रवरी).

पहला वनडे: नागपुर (6 फरवरी)

दूसरा वनडे: कटक (9 फरवरी)

तीसरा वनडे: अहमदाबाद (12 फरवरी)





