बड़ा आदमी बन गया भाई अपना, विराट कोहली के पहले इंटरव्यू का वीडियो हुआ वायरल

Virat Kohli Old Video with Friends : विराट कोहली खेल जगत में कितनी बड़ी शख्सियत हैं हम सभी इस बात से वाकिफ हैं लेकिन हर एक महान शख्स के जीवन में ऐसा पल भी होता है जब वो अपने बड़े सपनों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है और ऐसे वक्त में बहुत कम लोग होते हैं जो उसके टैलेंट को जानते हैं और उसकी प्रतिभा का सम्मान कर उसके साथ हर दम खड़े होते हैं और कामना करते हैं कि उनकी ही तरह एक दिन दुनिया भी उसके हुनर को पहचाने।





ऐसे ही कुछ लोग विराट के जीवन में भी थे जब वे U-19 टीम में थे, उन्होंने 2008 में भारतीय टीम को लीड किया था और साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी, कुछ महीनों बाद उन्होंने भारतीय सीनियर टीम में डेब्यू भी कर लिया था और तबसे पीछे मुड़कर नहीं देखा।





विराट कोहली का अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए उन दिनों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। X (पूर्व Twitter) पर शेयर किए गए इस वीडियो में युवा विराट कोहली को अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने पहले इंटरव्यू का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि यह वीडियो तब का है जब कोहली पहली बार इंटरव्यू देकर लौटे थे।



वीडियो में कोहली का एक दोस्त कह रहा है, ''बड़ा आदमी बन गया भाई यार अपना! दिल जीत लिया भाई''

इस वीडियो में शिखर धवन भी है।



Scene in room after Virat Kohli's first interview.

pic.twitter.com/d5D8DXJAT7

फैंस को यह वीडियो बहुत पसंद आया। एक यूजर ने कमेंट किया अद्भुत.. क्या यात्रा रही है विराट की, गेम के लीजेंड हैं विराट!





वहीं एक अन्य ने कमेंट किया भाई, क्रिकेटर विराट के बारे में भूल जाओ लेकिन वह एक सच्चा दोस्त है..जैसा मेरे दोस्त है और जैसे हम लोग करते हैं Same To Same ये बंदा।Real Life में कोहली बहुत Chill बंदा है और ये बहुत लोगो ने बोला है..He is just Outstanding.!!



एक ने लिखा कि "आजकल ऐसे दोस्त कहां मिलते हैं, बस आजकल ऊपर ऊपर खुश होते हैं और अंदर जलते हैं"





विराट कोहली के जीवन में ऐसे लोग भी थे जो हर वक्त उनकी आलोचना करते थे और ऐसे लोगों का जीवन में होना भी जरुरी होता है, कहीं न कहीं परोक्ष रूप से ऐसे लोग भी आगे बढ़ते रहने के लिए एक वजह बन जाते हैं। विराट कोहली ने मेहनत कर खेल जगत में जो नाम कमाया है, जो सम्मान पाया है उनके आलोचक भी उस बात को भली भांति जानते हैं। उनका बल्ला हर आए दिन रिकॉर्ड बनाता या तोड़ता रहता है।





युवाओं के लिए विराट एक प्रेरणा स्त्रोत हैं और सिर्फ खेल के लिए ही नहीं एक अच्छे इंसान के रूप में भी वे युवाओं को प्रेरित करते हैं। विराट हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं चाहे वो क्रिकेटर के रूप में हो या एक पिता या पति के रूप में हो या सिर्फ एक इंसान के रूप में।