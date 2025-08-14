दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी T20I सीरीज से बाहर ओवेन, मॉरिस, शॉर्ट दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला से हुए बाहर

It's a triple blow for Australia, with Lance Morris, Matt Short and Mitch Owen all set to spend time on the sidelines. #AUSvSA https://t.co/ldkEzcgSGO — cricket.com.au (@cricketcomau) August 14, 2025

AUSvsSA चोटिल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल ओवेन, तेज गेंदबाज लांस मॉरिस और ऑलराउंडर मैट शॉर्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गये है।दूसरे टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल ओवेन बल्लेबाजी के दौरान दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजा की गेंद उनके हेलमेट पर लगने से चोटिल हो गये थे। हालांकि कंकशन टेस्ट के दौरान वह ठीक थे लेकिन बाद में उन्हें परेशानी महसूस हुई और अब वह टी-20 और एकदिवसीय दोनों सीरीज से बाहर हो गए हैं।इसके अलावा तेज गेंदबाज लांस मॉरिस और ऑलराउंडर मैट शॉर्ट भी अगले मंगलवार से शुरू होने वाली एकदिवसीय सीरीज से बाहर रहेंगे। उनकी जगह आरोन हार्डी, कूपर कोनोली और मैट कुहनेमैन को टीम में शामिल किया गया है।मॉरिस ने श्रृंखला की तैयारी के दौरान पीठ में दर्द की शिकायत की थी। वह आगे की जांच के लिए पर्थ लौट आए हैं और अब ऑस्ट्रेलिया ए के भारत दौरे के चार दिवसीय चरण में उनकी भागीदारी संदिग्ध हो सकती है।इस बीच, शॉर्ट अभी भी वेस्टइंडीज में लगी साइड स्ट्रेन से उबर नहीं पाए हैं। उन्हें शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब वह किसी भी मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उन्हें चोट लगी थी।उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को 53 रनों की जीत के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला बराबर कर ली, जिसका निर्णायक मैच शनिवार को केर्न्स में होगा। इसके बाद शहर में 19 अगस्त को पहला वनडे मैच और 22 और 24 अगस्त को मैके में अंतिम दो मैच खेले जाएंगे।पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हार्डी को शॉर्ट को पहले ही टी-20 टीम में शामिल किया जा चुका है। बाएं हाथ के स्पिनर कुहनेमन ने 2022 में चार एकदिवसीय मैच खेले थे और उनके टीम में शामिल होने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया एडम जम्पा के साथ मिलकर एक डबल स्पिन आक्रमण उतार सकता है।मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, एरॉन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैट कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, एडम जम्पा