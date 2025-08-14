गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Kuldeep to lead Indias spin attack in turning tracks for Asia Cup
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (13:45 IST)

एशिया कप में कैसा होगा भारतीय स्पिन आक्रमण? कुलदीप वरुण संग इन 5 में चयन की जंग

Asia Cup 2025
एशिया कप 2025 में जब क्रिकेट के प्रशंसकों की निगाहें टी20 विश्व कप चैंपियन भारत पर होंगी तो एक अहम सवाल यह बनेगा कि इस टूर्नामेंट में कौन से स्पिनर अपनी गुगली और कैरम बॉल से विरोधी टीम को बिखेरने का हरसंभव प्रयास करेंगे? क्या कुलदीप यादव की कलाई का जादू फिर चलेगा या वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदें फिर से बल्लेबाज़ों के लिए अता-पता-लापता वाली परिस्थिति बनाएंगी?

हालांकि खेलने की प्रक्रिया बाद में घटित होती है, पहले तो टीम चयन होता है। आइए देखते हैं कि टीम चयन की इस कठिन, जटिल और जवाबदेही की ताजपोशी करने वाली प्रक्रिया में क्या रवि बिश्नोई, साई किशोर और दिग्वेश राठी जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा, या भारत फिर से अनुभव और युवा जोश का संतुलन साधते हुए मैदान पर उतरेगा। आइए, क्रिकेट की इस बिसात पर भारतीय स्पिन अटैक की रणनीतियों को डिकोड करें।

वरुण चक्रवर्ती

अगर यह पूछा जाए कि एशिया कप में भारतीय टीम की तरफ़ से वह कौन सा स्पिनर होगा जो प्लेइंग XI में पहले स्थान पर होगा, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि वरुण इस स्थान के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक होंगे। दक्षिण अफ्रीका दौरे (नवंबर 2024) से भारतीय टीम में वापसी करने के बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उस दौरान चार मैचों की टी20 सीरीज में वह सबसे ज्यादा विकेट (12) लेने वाले गेंदबाज रहे।
 

उस सीरीज में उन्होंने एक द्विपक्षीय टी20 सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20सीरीज़ में पांच मैचों में 14 विकेट चटकाए। टी20 विश्व कप के बाद से वरुण ने कुल 12 मैच खेले हैं और कुल 31 विकेट लिए हैं।

इस तरह के बेहतरीन प्रदर्शन का परिणाम यह रहा कि टी20में आईसीसी के शीर्ष गेंदबाज़ों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। आईपीएल 2025 में भी उन्होंने 13 मैचों में 17 विकेट लिए। साथ ही टीएनपीएल में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट चटकाए।

कुलदीप यादव

कुलदीप भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनरों में से एक माने जाते हैं। टी20 विश्व कप के बाद से कुलदीप ने भारत के लिए एक भी टी20 मैच नहीं खेला है। हर्निया की सर्जरी के अलावा उन्हें कुछ छोटी-मोटी चोट भी लगीं। आईपीएल में उन्होंने कुल 15 विकेट लिए और एक बेहतरीन वापसी की। अब वह पूरी तरह से फिट हैं। भारत के इंग्लैंड दौरे पर भले ही उन्होंने कोई मैच नहीं खेला लेकिन वह पूरी तरह से फिट थे। इसमें काफी कम ही शक है कि वह एशिया कप में भारतीय टीम के स्पिन अटैक का हिस्सा नहीं होंगे।

हालांकि, कुलदीप के चयन में एक बड़ी चुनौती यह है कि क्या टीम दो स्पिन ऑलराउंडर (अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर) के साथ जाएगी। एक और रणनीतिक सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम चार स्पिनरों के साथ उतरने का जोखिम उठाएगी, जो सिर्फ स्पिन-फ़्रेंडली पिचों पर ही संभव हो पाएगा। साथ ही एक रास्ता यह भी है कि वरुण की जगह पर कुलदीप को टीम में मौका दिया जाए लेकिन वरुण के फ़ॉर्म को देखते हुए, ऐसा होने की उम्मीद काफी कम है।

रवि बिश्नोई

बिश्नोई भारतीय क्रिकेट में एक युवा और आक्रामक लेग-स्पिनर के तौर पर उभरे हैं। वह अपनी तेज गति की लेग-स्पिन और गुगली के लिए जाने जाते हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म प्रभावशाली रहा है। बिश्नोई ने टी20 विश्व कप के बाद से भारत के लिए किसी भी स्पिनर की तुलना में सबसे ज्यादा (18) मैच खेले हैं और कुल 25 विकेट झटके हैं, जो वरुण (32) के बाद सबसे अधिक हैं। हालांकि आईपीएल 2025 में बिश्नोई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ नौ विकेट लिए थे और 10.83 की खराब इकॉनमी से गेंदबाजी की थी।

दिसंबर 2023 में उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, जब वह आईसीसी की टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक गेंदबाज बन गए। यह उनके शानदार प्रदर्शन का ही नतीजा था कि डेब्यू (फरवरी 2022) से लेकर दिसंबर 2023 तक उनके पास 17.38 की बेहतरीन औसत से 34 टी20 विकेट थे। इस बात की काफी उम्मीद है कि उन्हें भारतीय दल का हिस्सा बनाया जाएगा।

सरप्राइज पैकेज साई किशोर vsदिग्वेश राठी

हालिया आईपीएल में दो स्पिनरों ने क्रिकेट पंडितों और प्रशंसकों को खूब प्रभावित किया - साई किशोर और दिग्वेश राठी।साई किशोर पिछले कुछ सालों से घरेलू सर्किट में तमिलनाडु के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल उनकी ही कप्तानी में आईड्रीम तिरुप्‍पुर तमिजंस ने टीएनपीएल का खिताब जीता था। साथ ही आईपीएल में भी उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 19 विकेट झटके थे। इसके अलावा साई बाएं हाथ से आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और वह एक अच्छे फील्डर भी हैं। ऐसे में अगर उन्हें भारतीय टीम में मौका मिलता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

यह लड़का तो अपनी पूरी आईपीएल की फीस सिर्फ़ फाइन देते हुए खर्च कर देगा। आईपीएल 2025 में राठी के बारे में ऐसे सैकड़ों मजाकिया बातें लिखी गईं। उस दौरान राठी ने खिलाड़ियों को आउट करने के बाद आसमान पर हस्ताक्षर किए, जमीन पर किया, कभी तो खिलाड़ियों के बिल्कुल करीब जाकर किया लेकिन इन सब के इतर राठी ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में बता दिया कि उनकी गुगली को पढ़ना अत्यंत कठिन कार्य है। उन्होंने आईपीएल 2025 में 13 मैचों में 14 विकेट लिए और सिर्फ 8.25 की इकॉनमी के साथ रन खर्च किए। उम्मीद कम है लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि हवा में हस्ताक्षर कर के फाइन भरने वाले इस युवा खिलाड़ी पर निवेश किया जा सकता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com