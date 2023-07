Stuart Broad : नाम के अनुरूप सीना चौड़ा कर गए मैदान से बाहर

कृति शर्मा

Stuart Broad Retirement, Ashes 2023 : Test Cricket के सर्वकालिक महान तेज गेंदबाजों में से एक, Stuart Broad ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास (Retirement from International Cricket) की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के Kia, Oval में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (AUS vs ENG) के बीच Ashes Series, 2023 खेली जा रही है और पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद Stuart Broad ने अचानक घोषणा करते हुए बताया कि वह सीरीज खत्म होने के बाद संन्यास ले लेंगे।

चौथा दिन इंग्लैंड के प्रशंसकों के लिए Roller Coaster Ride था। एक तरफ स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि यह उनके करियर का आखिरी मैच है, यह पुरे क्रिकेट जगत के लिए एक हैरान करने वाली खबर थी और दूसरी तरफ उसी दिन उनके साथी, James Anderson का जन्मदिन भी था, जिन्होंने बताया कि वे अपने रिटायरमेंट से अभी दूर हैं।

Six मारकर कायम किया एक अनोखा रिकॉर्ड :

Ashes 2023 के आखिरी मैच के चौथे दिन जहां Scoreline (2-1) है और ऑस्ट्रेलिया 1 जीत से आगे है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज Stuart Broad, अपने साथी और Birthday Boy, James Anderson के साथ बल्लेबाजी करने आए और मैदान पर आते वक़्त उन्होंने भीड़ से तालियां भी बटोरीं।

Pat Cummins के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' (A guard of honour) भी प्राप्त हुआ।

उन्होंने दिन के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर Mitchell Starc की गेंद पर छक्का मारकर (Stuart Broad Six) यह सुनिश्चित किया कि वे दर्शकों को वह दे सके जो वे देखना चाहते हैं। उस छक्के के साथ ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में एक अनोखी उपलब्धि हासिल कर ली (Stuart Broad Milestones) . Stuart Broad, अपने टेस्ट करियर की अंतिम गेंद पर छक्का लगाने वाले इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बन गए (Broad became second player in the history to hit a six on the final ball in his Test career)।

यह उपलब्धि हांसिल करने वाले पहले खिलाडी West Indies के Wayne Daniel थे जिन्होंने 1984 में पोर्ट ऑफ स्पेन (Port of Spain) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा किया था।





Australia के खिलाफ ही खेलना चाहते थे अपना आखरी मैच :

Ashes Series में Stuart Broad की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा एक खतरा रही है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 151 विकेट लिए हैं, जो एशेज में इंग्लैंड के किसी गेंदबाज द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट हैं। उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा करते समय यह भी कहा था कि यही वह सीरीज है जिसके साथ वह अपना करियर खत्म करना चाहते थे।

Stuart Broad ने कहा था कि वह कुछ सप्ताह से संन्यास के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने शुक्रवार शाम साढ़े आठ बजे यह फैसला किया।

उन्होंने कहा था "मैं इसके बारे में कुछ हफ्तों से सोच रहा हूं। इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया हमेशा मेरे लिए शिखर पर रहा है - मुझे ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरी और टीम की राह में आने वाली लड़ाइयों से प्यार है, मुझे एशेज से प्यार है और मुझे लगता है कि मैं चाहता था कि मेरा आखिरी बल्ला और गेंदबाजी एशेज क्रिकेट में हो,''

Stuart Broad के संन्यास लेने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेलने के साथ उन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किये हैं , आइए उनकी गेंदबाजी के कुछ तथ्यों और आंकड़ों के बारे में जानें जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे :

(Stuart Broad's Amazing Facts and Figures) :

Stuart Broad ने इंग्लैंड के लिए सभी प्रारूपों में 845 विकेट लिए हैं - जो James Anderson (977 विकेट) के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।

Stuart Broad ने पांच बार Ashes Series में 20 से अधिक विकेट लिए हैं जो Shane Warne के बाद दूसरा सर्वाधिक आंकड़ा है जिन्होंने छह बार ऐसा किया है।

Stuart Broad ने David Warner को 17 बार आउट किया है, यह Ashes History में किसी गेंदबाज द्वारा दूसरा सबसे अधिक आउट है। McGrath ने Mike Atherton को 19 बार आउट किया है। एशेज में स्टुअर्ट ब्रॉड के द्वारा आउट किये जाने वाले अगले खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और क्लार्क हैं (उन्होंने दोनों को 11 बार आउट किया है)।

Stuart Broad ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, और Ashes Series में 150 से अधिक विकेट लेने वाले अपने देश के पहले गेंदबाज बन गए हैं। फिलहाल वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 151 ले चुके हैं और वह अभी भी ऑस्ट्रेलिया के महान Glenn McGrath के 157 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं।

8-15 ; 2015 में ट्रेंट ब्रिज में Stuart Broad का शानदार प्रदर्शन, 1956 में जिम लेकर के प्रसिद्ध 19 विकेट मैच के बाद एशेज पारी में सर्वश्रेष्ठ है।

2019 की ड्रॉ सीरीज़ में Stuart Broad ने 23 विकेट लेकर एक दमदार वापसी की थी।





Stuart Broad और No. 8 का आंकड़ा

नंबर 8 के साथ स्टुअर्ट ब्रॉड का गहरा रिश्ता है, कुछ चौंकाने वाले तथ्य और आंकड़े देखें