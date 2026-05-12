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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 12 मई 2026 (16:24 IST)

CBSE 12th Result 2026: 18.5 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला, DigiLocker-UMANG पर जल्द जारी हो सकता है रिजल्ट

CBSE Class 12 Result 2026
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 18.5 लाख से अधिक छात्रों के लिए कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम 2026 जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन DigiLocker और UMANG ऐप पर हालिया अपडेट्स के बाद यह उम्मीद बढ़ गई है कि स्कोरकार्ड जल्द जारी किए जा सकते हैं।
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 से जुड़ी हर ताजा जानकारी, आधिकारिक घोषणा, डायरेक्ट रिजल्ट लिंक एक्टिवेशन, DigiLocker एक्सेस, पास प्रतिशत, री-इवैल्यूएशन और कंपार्टमेंट परीक्षा रजिस्ट्रेशन से जुड़े अपडेट यहां उपलब्ध रहेंगे।
 
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 18,59,551 छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें 10,27,552 छात्र और 8,31,999 छात्राएं शामिल थीं। 
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