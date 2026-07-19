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CBSE 10वीं सेकंड बोर्ड के नतीजे घोषित, कुल 96.78 फीसदी छात्र हुए उत्तीर्ण, यहां चेक करें अपनी मार्कशीट
CBSE 10th Second Board Result 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शनिवार को कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए। बोर्ड के अनुसार, दूसरी परीक्षा के लिए कुल 6,64,027 उम्मीदवार पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 6,63,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। छात्र अब अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट या डिजीलॉकर ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरी परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 तक चली थी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शनिवार को कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए। बोर्ड के अनुसार, दूसरी परीक्षा के लिए कुल 6,64,027 उम्मीदवार पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 6,63,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। छात्र अब अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट या डिजीलॉकर ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरी परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 तक चली थी।
सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर 10वीं क्लास की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। NEP 2020 के तहत इस साल पहली बार शुरू किए गए इस दो-बोर्ड सिस्टम से स्टूडेंट्स को अपने पहले चरण (फेज 1) के स्कोर को बेहतर बनाने का मौका मिलता है।
छात्र सीबीएसई की वेबसाइट cbseresults.nic.in या डिजिलॉकर की वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहां से छात्र अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। 2026 की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल पास प्रतिशत 96.78% रहा है।
जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं तो वे CBSE की ओर से दिए गए ऑप्शन के तहत मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपनी आंसरशीट की फोटोकॉपी पाने के बाद और री-इवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों को फाइनल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।
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