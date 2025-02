जनवरी में थोक महंगाई दर में राहत, जानिए क्या है WPI, कैसे लोगों पर डालती है असर?

2 more cases of GBS in Maharashtra: महाराष्ट्र में 2 और लोगों में 'गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस)' की पुष्टि होने के साथ ही यहां इस विकार के मामलों की संख्या 205 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पुष्ट मामलों की संख्या 177 है जिनमें से 20 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है।