Today Gold Rate : सोने में गिरावट, चमकी चांदी, जानिए क्या रहे भाव

SBI sent details of electoral bonds to EC : सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भारत के चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड के बारे में डेटा जमा कर दिया है। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्‍ड को लेकर SBI को सख्‍त लहजे में जानकारी देने के लिए आदेश दिए थे।