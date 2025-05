शाहरुख खान बने कैंडेरे के नए ब्रांड एम्बेसेडर, जब बॉलीवुड का बादशाह जुड़ा आधुनिक ज्वेलरी साम्राज्य से

Shah Rukh Khan becomes the new brand ambassador of Candere : आज के दौर में ज्वेलरी सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं रह गई है। यह आत्म-अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत स्टाइल का प्रतीक बन चुकी है और इस नए दौर की सोच को दर्शाने के लिए शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से बेहतर चेहरा और कौन हो सकता है? अब उन्हें कैंडेरे बाय कल्याण ज्वेलर्स (Candere by Kalyan Jewellers) का नया ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त किया गया है।

कैंडेरे, जो कल्याण ज्वेलर्स का एक मॉडर्न और डिजाइन-फॉरवर्ड ब्रांड है, आज के सशक्त और आत्मनिर्भर उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ता है। शाहरुख की टाइमलेस पर्सनॉलिटी और पीढ़ियों तक फैली अपील इस ब्रांड को एक नई आवाज और पहचान देती है। नई कैंपेन में शाहरुख पूरी सहजता और गरिमा के साथ नजर आते हैं। वे इस बात को redefine करते हैं कि पुरुषों के लिए ज्वेलरी क्या मायने रखती है? यह अब सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को पहनने का एक तरीका बन गया है।

यह सहयोग सिर्फ एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं है। यह एक विचार है, जो विरासत और आधुनिकता को एकसाथ लाता है। जहां एक ओर कल्याण ज्वेलर्स की परंपरा को अमिताभ बच्चन दशकों से आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं अब कैंडेरे को शाहरुख खान की ऊर्जा और ग्लोबल अपील नया आयाम दे रही है।

आज का युवा महिला और पुरुष ज्वेलरी को केवल खास अवसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान के हिस्से के रूप में अपनाते हैं। यह अब रोजमर्रा की आत्म-अभिव्यक्ति का हिस्सा है। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे 2 दिग्गजों का एक ही ब्रांड हाउस से जुड़ना यह दिखाता है कि कल्याण ज्वेलर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत बन चुका है।

Edited by: Ravindra Gupta