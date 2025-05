इस किताब में लिखी है कोरोना से जुड़ी डरावनी भविष्यवाणी, जानिए कौन सी है ये किताब

Shah Rukh Khan becomes the new brand ambassador of Candere : आज के दौर में ज्वेलरी सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं रह गई है। यह आत्म-अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत स्टाइल का प्रतीक बन चुकी है और इस नए दौर की सोच को दर्शाने के लिए शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से बेहतर चेहरा और कौन हो सकता है? अब उन्हें कैंडेरे बाय कल्याण ज्वेलर्स (Candere by Kalyan Jewellers) का नया ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त किया गया है।