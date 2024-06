रिलायंस रिटेल के 'टीरा' ने स्किनकेयर ब्रांड 'अकाइंड' लॉन्च किया

Vivo launches its first foldable phone X Fold3 Pro in India : स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो ने रतीय बाजार में अपना नया इन्नोवेशन ‘मेक इन इंडिया’ वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो को आज लॉन्च करने की घोषणा की जिसकी कीमत 159999 रुपए है। नए स्मार्टफोन से वनप्लस ओपन और सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 को टक्कर मिल सकती है।