बड़ी खबर, ITR फाइल करने की डेट बढ़ाई गई, जानें कब है आखिरी तारीख

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने की डेट बढ़ा दी है। अब आप 10 जनवरी तक ITR फाइल कर सकेंगे। इससे पहले अंतिम तिथि 31 दिसंबर था। कोरोनाकाल को देखते हुए पिछली बार भी तारीख बढ़ाई गई है।

व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिन बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 की गई है।



Due date for furnishing of Income Tax Returns for the assessment year 2020-21 for taxpayers (including their partners) who are required to get their accounts audited has been extended to February 15: Finance Ministry https://t.co/NbQ8MeWrd4