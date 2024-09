भारत का कॉर्पोरेट यात्रा क्षेत्र 20.8 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान, डेलॉयट की रिपोर्ट में खुलासा

Suggestion to distribute cardamom seeds and sugar candy as prasad : तिरुपति बालाजी (Tirupati Balaji) मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद साधु-संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मंगलवार को देहरादून में कहा कि देशभर के मंदिरों में लड्डू आदि की जगह पारंपरिक रूप से भोग के रूप में चढ़ाए जाने वाले इलायची दाना (cardamom seeds) और मिश्री एवं सूखे मेवे (dry fruits) ही भक्तों में बांटे जाने चाहिए।