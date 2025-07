1,400 रुपए टूटा सोना, चांदी में 3,000 रुपए की गिरावट

Deadlock in Parliament for fourth day as well : संसद में बृहस्पतिवार को लगातार चौथे दिन बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर गतिरोध कायम रहा जबकि राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने जा रहे 6 सदस्यों को विदाई दी गई। दोनों सदनों में एसआईआर के विरोध में विपक्ष के कई सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते रहे।