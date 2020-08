सावधान! jiomart की फ्रेंचाइजी दिलवाने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी

रिलायंस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस चेतावनी को पब्लिश किया गया है। चेतावनी नोटिस में रिलायंस रिटेल ने कहा कि हम वर्तमान में किसी भी डीलरशिप या फ्रेंचाइजी मॉडल को न तो चला रहे हैं और न ही हमने किसी डीलर को नियुक्त करने के लिए किसी फ्रेंचाइजी या किसी एजेंट को नियुक्त किया है। साथ ही हम फ्रेंचाइजी नियुक्त करने के नाम पर किसी भी तरह की कोई भी धनराशि नहीं लेते हैं।



जियोमार्ट 3 करोड़ छोटे किराना दुकानदारों और 12 करोड़ किसानों को अपने नेटवर्क से जोड़ना चाहती है। जियोमार्ट पर रोजाना 4 लाख से अधिक ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं और कंपनी की बाजार में जबर्दस्त साख है। कंपनी की इसी साख का फायदा यह धोखेबाज उठा रहे हैं। जियोमार्ट की फ्रेंचाइजी दिलवाने के सुनहरे सपने दिखा कर यह गिरोह आमजन को शिकार बना रहे हैं।



नोटिस में कहा गया है कि कुछ जालसाज जियोमार्ट से जुड़े होने का ढोंग कर फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं और जियोमार्ट सेवाओं की फ्रेंचाइजी देने के बहाने निर्दोष व्यक्तियों को धोखा दे रहे हैं। कंपनी ने कुछ फर्जी वेबसाइटों की सूची भी जारी की है।

