अडानी ग्रुप को बड़ी सफलता, टाइम की लिस्ट में बेस्ट कंपनियों में 8 का नाम

Adani group : गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप की 8 कंपनियों को TIME मैगजीन ने साल 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है। इस लिस्ट में जगह मिलना दिखाता है कि अडानी ग्रुप अपने कर्मचारियों की संतुष्टि, रेवेन्यू ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को लेकर कितना प्रतिबद्ध है।

अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा कि यह सम्मान अडानी ग्रुप के कठिन परिश्रम और विभिन्न कारोबारों में बेहतर करने की प्रतिबद्धता का गवाह है।





ग्लोबल इंडस्ट्री रैंकिंग एंड स्टैटिस्टिकल पोर्टल स्टैटिस्टा (Statista) और TIME द्वारा तैयार की गई लिस्ट में अडानी ग्रुप की अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, अडानी टोटल गैल लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी विलमान लिमिटेड शामिल हैं।

We are absolutely delighted to share that Adani Group is featured on TIME’s World’s Best Companies 2024! This recognition celebrates our commitment to employee satisfaction, strong revenue growth, and leadership in ESG. We are honoured to be part of this global list, reaffirming… pic.twitter.com/3MSdjG93ui