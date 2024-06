दुनिया में 68 प्रतिशत लोग अमीरों पर कर के पक्ष में, भारत में 74 प्रतिशत

First session of the 18th Lok Sabha: 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और इसके बाद सबसे अहम काम लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? यह पद महत्वपूर्ण क्यों है? बीजेपी सांसद ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे।