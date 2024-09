Is it harmful to eat food on bed: भोजन के साथ-साथ भोजन गृहण करने के तरीके का भी अपना महत्व है। पुराने समय में जमीन पर बैठकर खाना खाने की परंपरा थी। बदलते समय के साथ यह जगह डाइनिंग टेबल ने ले ली। कई घरों में लोग बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए भोजन करना पसंद करते हैं। हालांकि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने को सही नहीं माना जाता है और लेकिन अब विज्ञान भी इस विचार से सहमत है। विशेषज्ञों के अनुसार बिस्तर पर बैठकर भोजन करने के कई नुकसान हैं। आज इस लेख में हम आपको बिस्तर पर बैठकर भोजन करने के नुकसान विषय पर जानकारी दे रहे हैं।