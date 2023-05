तेलुगु हनुमान जयंती अलग क्यों मनाई जाती है? साल 2023 में कब है Telugu Hanuman Jayanthi

Telugu Hanuman Jayanthi 2023 : उत्तर भारत में हनुमान जयंती की तिथि अलग है और दक्षिण भारत में अलग। कुछ राज्यों में अलग अलग मान्यता के अनुसार अलग अलग तिथियों को बजरंगबली जी की जयंती मनाई जाती है। तेलुगु हनुमान जयंती भी प्रचलित मान्यता से अगल तिथि या दिनांक के दिन होती है। इस बार तेलुगु हनुमान जन्मोत्सव 14 मई को मनाई जाएगी।

तेलुगु में कब है हनुमान जयंती | When is Hanuman Jayanti in Telugu?

उत्तर भारत में हनुमानजी जयंती 6 अप्रैल को थी। उत्तर और दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी के दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसी तरह तमिलनाडु में 11 जनवरी को हनुमान जयंती मनाई गई। अब तेलुगु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 14 मई को हनुमान जयंती मनाएंगे। कन्नड़ में 24 दिसंबर को हनुमान जयंती मनाएंगे।

तेलुगु हनुमान जयंती अलग क्यों मनाई जाती है | Why is Telugu Hanuman Jayanti celebrated separately?

दरअसल, आंध्र, तेलंगाना या तेलुगु में हनुमान जन्म उत्सव चैत्र माह की पूर्णिमा वैशाख माह की दशमी तक चलता है। दशमी को हनुमान जयंती मनाते हैं।

यहां पर भक्त चैत्र पूर्णिमा पर 41 दिनों की दीक्षा शुरू करते हैं और हनुमान जयंती के दिन इसका समापन करते हैं।

हालांकि यह भी कहते हैं कि आंध्र, तेलंगाना या तेलुगु जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में, हनुमान जयंती उस दिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है जब भगवान हनुमानजी भगवान राम से मिले थे।

कैसे करते हैं हनुमान उपासना | How to worship Hanuman?