बजरंगबली और हनुमान जी के बीच क्या है अंतर?

How many wives did Maharana Pratap have : महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा की जयंती विक्रमी संवत के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप की कितनी पत्नियां थीं, महाराणा प्रताप की पहली पत्नी कौन थी, प्रताप के कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियां थी। आओ जानते हैं प्रताप के परिवार की संपूर्ण जानकारी।