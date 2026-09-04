दही हांडी 2026: उत्सव की 5 खास बातें, जानें क्यों मनाया जाता है यह पर्व

Dahi Handi Festival 2026: श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी के अगले दिन देश के कुछ हिस्सों में नदी हांडी उत्सव मनाया जाता है। खासकर मुंबई, मथुरा, वृंदावन आदि जगहों पर। इसमें जो टीम विजेता बनती है उसे बड़ा पुरुष्कार और नगद मिलता है। हालांकि कुछ जगहों पर हादसे होने के कारण इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इसे गोपालकाला उत्सव भी कहते हैं। चलिए जानते हैं इस उत्सव की 5 खास बातें।

कृष्ण जन्माष्टमी का अभिन्न हिस्सा: यह उत्सव भगवान श्रीकृष्ण के बाल-रूप 'माखनचोर' की लीलाओं की याद में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, बाल-कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर गोपियों की ऊँचाई पर टंगी माखन की मटकियों को फोड़कर माखन चुराया करते थे।

मानव पिरामिड (Human Pyramid): इस खेल में 'गोविंदा' (भाग लेने वाले युवकों और युवतियों के समूह) एक-दूसरे के कंधों पर चढ़कर बहुमंजिला मानव पिरामिड बनाते हैं। सबसे ऊपर चढ़ने वाला छोटा बच्चा हवा में हवा में लटकती माखन व दही से भरी मटकी को फोड़ता है।

अद्भुत टीमवर्क और संतुलन: दही हांडी केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अद्भुत शारीरिक संतुलन, समन्वय, अनुशासन और टीमवर्क का प्रतीक है। बिना आपसी भरोसे और सही तालमेल के इतनी ऊँचाई पर मानव पिरामिड बनाना संभव नहीं होता।

ऊँचे पुरस्कार और प्रतियोगिताएँ: विशेषकर महाराष्ट्र (मुंबई, ठाणे) में यह आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता के रूप में होता है। 8 से 9 मंजिला पिरामिड बनाने वाले गोविंदा पथकों (समूहों) के लिए लाखों रुपये के नकद इनाम और ट्रॉफियां रखी जाती हैं।

उत्साह, संगीत और पानी की बौछारें: इस उत्सव के दौरान सड़कों पर 'गोविंदा आला रे आला' और 'माछ गया शोर' जैसे भजनों व गानों पर लोग थिरकते हैं। पिरामिड बना रहे गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाने और उन्हें गर्मी से राहत देने के लिए लोग आसपास की इमारतों से उन पर पानी की बौछारें करते हैं।