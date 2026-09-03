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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (18:10 IST)

Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र, आरती और अचूक उपाय

Lord shri krishana
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (18:10 IST)
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Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद के कृष्‍णपक्ष की अष्टमी तिथि का मनाते हैं। इस बार भगवान श्रीकृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा हैं। इस बार स्मार्त और वैष्णव दोनों ही मतों के अनुसार 4 सितंबर 2026 को यह उत्सव मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, आरती और अचूक उपाय।
 

श्री कृष्‍ण जन्माष्टमी 2026: तिथियां और शुभ मुहूर्त

अष्टमी तिथि का प्रारंभ: 04 सितंबर 2026, दोपहर 02:25 बजे से
अष्टमी तिथि का समापन: 05 सितंबर 2026, मध्यरात्रि 00:13 बजे तक
निशिथ (मध्यरात्रि) पूजा मुहूर्त: 05 सितंबर 2026, मध्यरात्रि 00:14 बजे से रात 01:01 बजे तक

श्री कृष्‍ण जन्माष्टमी पूजा की विधि:-

  • श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर मंदिर को साफ-स्वच्छ करे लें। 
  • अब चौकी या पटिया लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। 
  • भगवान् कृष्ण की मूर्ति चौकी पर एक पात्र में रखिए। 
  • अब दीपक जलाएं और साथ ही धूप बत्ती भी जला लीजिए। 
  • भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि, 'हे भगवान् कृष्ण! कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। 
  • श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं।  
  • फिर गंगाजल से स्नान कराएं।  
  • अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार कीजिए।  
  • भगवान कृष्ण को दीप दिखाएं।  
  • इसके बाद धूप दिखाएं। 
  • अष्टगंध, चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत (चावल) भी तिलक पर लगाएं।  
  • माखन मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। 
  • साथ ही पीने के लिए गंगा जल रखें।

श्री कृष्‍ण जन्माष्टमी कृष्ण मंत्र:-

  • 'कृं कृष्णाय नमः'
  • 'गोकुल नाथाय नमः' 
  • 'गोवल्लभाय स्वाहा'
  • 'ॐ श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा'
  • 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीकृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्री'।

श्रीकृ्ष्ण जन्माष्टमी के दिन करें इनमें से कोई अचूक उपाय

 

धन-धान्य और आर्थिक समृद्धि के लिए

पारद शिवलिंग या दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक: जन्माष्टमी की मध्यरात्रि (रात 12 बजे) बाल गोपाल का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में दूध और गंगाजल भरकर करें।
 
पीली कौड़ी का उपाय: पूजा के समय 5 पीली कौड़ियों को माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के चरणों में रखें। पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें।
 
तुलसी दल और माखन-मिश्री: श्री कृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता (तुलसी दल) जरूर रखें। इसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते।

संतान प्राप्ति के लिए (विशेष उपाय)

संतान गोपाल मंत्र का जाप: जिन दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, वे जन्माष्टमी के दिन पति-पत्नी दोनों मिलकर 'संतान गोपाल मंत्र' का जाप करें:
"ॐ क्लीं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥"
 
माखन का भोग: पूजा के समय लड्डू गोपाल को माखन का भोग लगाएं और पूजा संपन्न होने के बाद उस प्रसाद को गर्भवती महिला या संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री को ग्रहण कराएं।
 

मनचाहा विवाह और प्रेम संबंधों के लिए

बांसुरी और राधा-कृष्ण पूजन: जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को एक लकड़ी या चांदी की बांसुरी अर्पित करें।
 
वैजयंती माला या पीले फूल: भगवान को पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीले फूल (गेंदा) और वैजयंती की माला अर्पित करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं।

घर की नकारात्मकता और क्लेश दूर करने के लिए

मोरपंख का उपाय: इस दिन अपने घर के मंदिर या मुख्य द्वार पर नया मोरपंख स्थापित करें। इससे घर का वास्तु दोष खत्म होता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है।
 
गाय और बछड़े की सेवा: जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़े की मूर्ति की पूजा करें या किसी गौशाला में जाकर काली गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाएं। इससे सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत होते हैं।
 

सर्व-कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए

रात्रि जागरण व कीर्तन: जन्माष्टमी की रात को 'सिद्ध रात्रि' कहा जाता है। रात 12 बजे तक 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें या 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें।
 
विशेष सावधानी: जन्माष्टमी के दिन घर में पूर्ण सात्विकता बनाए रखें, किसी का अनादर न करें और तुलसी का पत्ता जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें (जन्माष्टमी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है)।
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