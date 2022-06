कुलगाम में मुठभेड़, हिजबुल आतंकवादी ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने हिजबुल-मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को मार गिराया है।

पुलिस ने शनिवार की सुबह बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम के खांडीपोरा इलाके में एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान सुरक्षा बलों के जवानों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई।

पुलिस ने ट्वीट कर कहा, 'प्रतिबंधित आंतवकादी संगठन एचएम का एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों का अभियान जारी है।'

#KulgamEncounterUpdate: 01 #terrorist of proscribed #terror outfit HM killed. #Operation in progress. Further details shall follow.@JmuKmrPolice https://t.co/FqBjUaDAZA