पाकिस्तान की खूनी टुकड़ी BAT, किस तरह भारत में करती है घुसपैठ?

ATS is monitoring the Meerut and Muzaffarnagar Kavad route : कावड़ यात्रा हर्षोल्लास के साथ चल रही है, दिल्ली-देहरादून हाईवे यानी NH58 पर कावड़ियों का बोलबाला नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा पर आतंकी खतरे का अलर्ट मिला है, जिसके चलते अति संवेदनशील जिले मेरठ और मुजफ्फरनगर में यूपीए एटीएस ने कावड़ सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है।