बारामूला में आतंकी हमला, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या

jammu kashmir baramula news : जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश जारी है।

कश्मीर जोन पुलिस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, आतंकवादियों ने गेंटमुल्ला, शीरी बारामूला में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी पर मस्जिद में अजान पढ़ते समय गोलियां चलाईं जिससे उनकी मौत हो गई।

#Terrorists fired upon Shri Mohd Shafi, a retired police officer at Gantmulla, Sheeri #Baramulla, while praying Azan in the mosque and succumbed to injuries. Area has been #cordoned off. Further details awaited.@JmuKmrPolice