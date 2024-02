कश्‍मीर पुलिस का दावा, 2 पंजाबियों की हत्‍या में शामिल एक आतंकी को पकड़ा

Terrorist involved in the murder of 2 Punjabis caught : कश्‍मीर पुलिस ने दावा किया है कि पिछले सप्‍ताह जिन 2 पंजाब निवासियों (2 Punjabis) की श्रीनगर में हत्‍या कर दी गई थी, इस हमले में शामिल 1 आतंकी (Terrorist) को हथियारों समेत पकड़ लिया गया है। जम्‍मू में अधिकारियों ने दावा किया है कि 1 सप्ताह से भी कम समय में पुलिस ने पिछले सप्ताह ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मारे गए पंजाब के प्रवासी श्रमिकों पर हमले के पीछे 1 आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है।





श्रीनगर हमले को सुलझाने में सफलता हासिल की : एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजीपी विजय कुमार, आईजीपी वीके बिदरी ने कहा कि पुलिस ने केवल 6 दिनों के भीतर हमले के लिए जिम्मेदार 1 आतंकवादी को गिरफ्तार करके श्रीनगर हमले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। एडीजीपी ने कहा कि आदिल मंजूर को हमले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और हमले में इस्तेमाल किया गया 1 हथियार भी बरामद कर लिया गया है।





पिछले हफ्ते बुधवार शाम को मारी थी गोली: जानकारी के लिए पिछले हफ्ते बुधवार शाम को पंजाब के अमृतसर के 31 वर्षीय अमृतपाल सिंह की श्रीनगर के शहीद गंज इलाके में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनके सहयोगी 25 वर्षीय रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अफसोस की बात है कि रोहित ने अगले दिन गुरुवार की सुबह श्रीनगर के तृतीयक देखभाल अस्पताल में दम तोड़ दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 पंजाबी कार्यकर्ताओं की हत्या के कारण पूरे कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन और मार्च हुए और लोगों ने 'रक्तपात' को समाप्त करने की मांग की थी।(भाषा)

