जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़, जैश के 2 आतंकवादी ढेर

श्रीनगर। जम्मू के बारामूला जिले के इलाके में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे और आम नागरिकों पर हमले की साजिश रच रहे थे।

के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू करने के बाद बुधवार रात सोपोर शहर के बोमई इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षाकर्मियों ने अभियान में दो आतंकवादियों को मार गिराया। गोलीबारी में एक आम नागरिक भी घायल हो गया।

कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया, ‘जैश-ए-मोहम्मद के मारे गए आतंकवादियों की पहचान सोपोर के मोहम्मद रफी और पुलवामा के कैसर अशरफ के रूप में हुई है। आतंकवादी रफी पर इससे पहले दो बार पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों कई आतंकी अपराधों में शामिल थे। सूचना के अनुसार वे सोपोर क्षेत्र में आम नागरिकों पर हमला करने की साजिश रच रहे थे।'

Killed JeM terrorists were categorised &identified as MohdRafi of Sopore & KaiserAshraf of Pulwama. Terrorist Rafi was earlier booked underPSA twice. Both were involved in several terror crime cases. As per input they were planning to attack civilians in Sopore area: ADGP Kashmir https://t.co/n0JY0CLlXt