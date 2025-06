जगन्नाथ रथयात्रा: जन-जन का पर्व, आस्था और समानता का प्रतीक

What to offer on Shivling: धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में शिवलिंग पर अर्पित की गई ये चीजें जीवन के समस्त पापों का नाश करके मनोकामना पूर्ति और शिव कृपा प्राप्त करने में सहायक होती हैं। यहां आपके लिए विशेष तौर पर प्रस्तुत हैं श्रावण या सावन के महीने में शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली सामान की लिस्ट...