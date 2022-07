WhatsApp का एक फीचर है, जो काफी लंबे समय से नहीं बदला और वो है 'Online' इंडिकेटर, जो लोगों को आपकी चैट खोलने पर आपके नाम के ठीक नीचे दिख जाता है। कभी-कभी आप

कैलिफोर्निया। WhatsApp ने पिछले कुछ सालों में अपने एप पर कई सारे प्राइवेसी संबंधित बदलाव किए हैं। किसी के भेजे हुए मैसेज पर रीड का ब्लू टिक ना लगने देना, कुछ खास लोगों से अपना लास्ट सीन, अबाउट, स्टेटस और प्रोफाइल पिक्चर हाईड करना आदि। लेकिन, फिर भीWhatsApp का एक फीचर है, जो काफी लंबे समय से नहीं बदला और वो है 'Online' इंडिकेटर, जो लोगों को आपकी चैट खोलने पर आपके नाम के ठीक नीचे दिख जाता है। कभी-कभी आपWhatsApp नहीं चलाते और सिर्फ मोबाइल डेटा या एप चालु छोड़ देते हैं, तब भी ये इंडिकेटर आपको 'Online' ही बताता है। ये चीज कई यूजर्स के लिए असहज हो जाती है।





अब ऐसा कहा जा सकता है कि WhatsApp ने यूजर्स की पुकार सुन ली है और आने वाले कुछ महीनों में आप इस

'Online' इंडिकेटर को बंद कर पाएंगे। फिर आप जब चाहे एप और मोबाइल डेटा चालू करें, आप ऑनलाइन शो नहीं होंगे और किसी को ये भी पता नहीं चलेगा की आप ऑनलाइन हैं या नहीं।







WABetaInfo की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कुछ महीनों के भीतर WhatsApp अपने यूजर्स को इस बात का कंट्रोल देने वाला है कि उनका ऑनलाइन स्टेटस कौन देख सकता है और कौन नहीं। इसके लिए आपको 'Same as Last Seen' फीचर भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से आपका लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस दोनों केवल वही लोग देख पाएंगे जिन्हे आप दिखाना चाहते हैं।





ये फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि यूजर्स के पास ये कब तक आएगा। हर बार की तरह ये फीचर पहले WhatsApp के Beta यूजर्स के पास आएगा, उसके बाद सभी नार्मल यूजर्स को भी ये फीचर मिल जाएगा।